Территорию рядом с посольством Британии в Москве переименовали в площадь ЛНР

Территории рядом с посольством Великобритании в Москве присвоили название площадь ЛНР

В Москве территорию у посольства Великобритании переименовали в площадь ЛНР. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, документ опубликован на сайте градоначальника.

В мэрии уточнили, что переименованный участок расположен в районе Арбата вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

С инициативой о присвоении названия «Площадь ЛНР» ранее выступили депутаты Мосгордумы. На портале «Активный гражданин» проводилось голосование по данному вопросу, в нем поучаствовали свыше 109 тысяч респондентов. За вариант размещения площади ЛНР на Смоленской набережной проголосовали 57 процентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле поддерживают идею с переименованием.

22 июня территории возле посольства США в Москве присвоили название «Площадь ДНР». Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. За новое название улицы на сайте проекта «Активный гражданин» проголосовали 45 процентов участников.