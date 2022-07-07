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Украинских военных уничтожили во время фотосессии с флагом на острове Змеиный

ВКС России нанесли удар по фотографировавшимся с флагом на Змеином военным ВСУ

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Авиация Воздушно-космический сил (ВКС) России нанесла удар по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые фотографировались с флагом Украины на острове Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что Киев на фоне военных провалов и массового отступления ВСУ в Донбассе ночью 7 июля предпринял попытку символической доставки украинского флага на остров Змеиный.

Около 5 часов утра несколько украинских военных высадились на остров с моторной лодки, водрузили флаг и сфотографировались с ним.

«Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — рассказал Конашенков.

Те военные, что остались в живых, сбежали в направлении Приморского Одесской области.

Российский гарнизон был выведен с острова Змеиный 30 июня в качестве «жеста доброй воли».

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Варвара Кошечкина
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