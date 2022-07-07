Украинских военных уничтожили во время фотосессии с флагом на острове Змеиный
Авиация Воздушно-космический сил (ВКС) России нанесла удар по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые фотографировались с флагом Украины на острове Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что Киев на фоне военных провалов и массового отступления ВСУ в Донбассе ночью 7 июля предпринял попытку символической доставки украинского флага на остров Змеиный.
Около 5 часов утра несколько украинских военных высадились на остров с моторной лодки, водрузили флаг и сфотографировались с ним.
«Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — рассказал Конашенков.
Те военные, что остались в живых, сбежали в направлении Приморского Одесской области.
Российский гарнизон был выведен с острова Змеиный 30 июня в качестве «жеста доброй воли».