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Бывший президент Анголы умер в Испании

Бывший президент Анголы Эдуарду Душ Сантуш умер в Испании на 80-м году жизни
Эдуарду Душ Сантуш

Эдуарду Душ Сантуш. Фото: Themba Hadebe / AP

Бывший президент Анголы Эдуарду Душ Сантуш, правивший страной на протяжении почти четырех десятилетий, умер в Испании после продолжительной болезни. Об этом пишет Reuters в пятницу, 8 июля.

Отмечается, бывший президент скончался в 11:10 по испанскому времени в клинике в Барселоне. Политику было 79 лет. Подробности его кончины не публикуются.

Он занимал свой пост с 1979 по 2017 год. Сантуш родился в 1942 году в столице Анголы Луанде.

В начале президентства Сантуш сосредоточил внимание на мирном урегулировании: в Анголе с февраля 1961-го вели боевые действия повстанческие организации, крупнейшими из которых были Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА), Национальный фронт освобождения Анголы (ФНЛА) и Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА). После получения страной независимости в 1975 году конфликт усилился, и началась активная борьба за власть между представителями повстанческих группировок. Хотя в 1994-м удалось заключить очередное перемирие и в страну были направлены миротворцы ООН, бои продолжались до 2002-го.

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Виктория Кондратьева
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