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Илона Маска назвали противником 5G

The Verge: в США потребовали отобрать частоты у Starlink в пользу 5G

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Сообщество американских телеком-компаний потребовало выделить дополнительные частоты для поддержки 5G. Об этом сообщает издание The Verge.

Представители организации 5G for 12 GHz Coalition, в которую входят некоторые телекоммуникационные фирмы, потребовали от властей США выделить диапазон частот 12 гигагерц для 5G. В настоящий момент данная частота используется для спутникового телевидения и интернета — в том числе, Starlink. В опубликованном на сайте коалиции заявлении руководителя Starlink Илона Маска назвали противников 5G и рекомендовали отобрать частоты у его сервиса.

По словам авторов, SpaceX выступает категорически против того, чтобы данные частоты отдавали под 5G-инфраструктуру. В конце июня компания попросила у своих клиентов направить в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ, согласно которому 5G может создать помехи для спутникового интернета. Петицию подписали более 70 тысяч клиентов Starlink.

В свою очередь эксперты 5G for 12 GHz Coalition заявили, что аргументы SpaceX в пользу версии о том, что связь пятого поколения мешает спутниковому интернету, «испорчены как с научной, так и с логической точки зрения». Журналисты напомнили, что в апреле председатель FCC Джессика Розенворсель заявила, что вопрос относительно влияния 5G на спутниковую связь необходимо рассмотреть экспертам.

В конце июня в SpaceX заявили, что развертывание наземных сетей 5G оператором Dish Network может угрожать спутниковой системе Starlink. Описывающий возможную угрозу для Starlink документ был направлен в FCC.

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Андрей Ставицкий
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