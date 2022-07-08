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В Кабардино-Балкарии за пять месяцев произвели продукты на 10,5 миллиарда рублей

Аграрии Кабардино-Балкарии произвели различную продукцию на 10,5 миллиарда рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Аграрии Кабардино-Балкарии произвели различную продукцию на 10,5 миллиарда рублей с января по май текущего года. Об этом сообщают «Вести КБР» со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

По информации издания, в 2022 году специалисты создали на 3,5 процента больше продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что за пять месяцев было получено свыше 180 тысяч тонн молока. Кроме того, увеличилось производство яиц — в торговую сеть отправили 77 миллионов штук.

При этом мяса скота и птицы в живом весе произвели 38 тысяч тонн. В данном сегменте также наблюдается увеличение показателей по сравнению с минувшим годом.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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