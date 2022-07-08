Российский адвокат получил срок за обман родителей осужденного подростка

В Красноярске адвокат получил срок за обман родителей осужденного на миллион рублей

В Красноярске российский адвокат получил два года колонии за обман родителей осужденного подростка. Об этом в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2018 году мужчина оказывал юридическую помощь подростку, которого обвиняли в особо тяжких преступлениях. Он сообщил его родителям, что за миллион рублей может добиться для сына более мягкого приговора и меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Родители несколько месяцев собирали деньги, влезая в долги, но, получив средства, адвокат распорядился ими по-своему. Позже выяснилось, что он никаких действий по облегчению участи своего клиента не предпринимал.

В 2019 году по итогам судебного заседания подросток был признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и ему назначили пять лет колонии общего режима. Родители неоднократно требовали у адвоката вернуть деньги, но когда все попытки оказались тщетны, обратились в ФСБ.

Злоумышленник был признан виновным по статье 159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере») УК РФ. «С зачетом времени его содержания под стражей, выпущен в зале судебного заседания», — сообщили в СКР.