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Знакомые Кристиана Бэйла сомневались в успехе «Бэтмена» с его участием

Знакомые Кристиана Бэйла сомневались в идее создать более серьезный фильм о Бэтмене

Фото: CAP / FB / Capital Pictures / Globallookpress.com

Американский актер Кристиан Бэйл рассказал, что знакомые сомневались в успехе «Бэтмена» с его участием. Интервью с ним опубликовало The Washington Post.

По словам артиста, окружающие не поддерживали идею создать более серьезный фильм о супергерое. «Было много людей, которые смеялись надо мной и говорили: «Ну, это просто не сработает. Так что здорово быть частью трилогии, доказывающей, что эти люди ошибались. Я не уверен, что это положило начало вселенной Marvel, но это определенно помогло», — сказал Бэйл.

Он отметил, что не собирается прощаться с жанром супергеройского кино. Актер заявил, что он открыт к новым предложениям, так как «хорошая история — это всегда хорошая история, какой бы ни была, хороший фильм — всегда хороший фильм».

Ранее Бэйл заявил, что вновь сыграл бы роль Бэтмена, при условии что режиссером фильма будет Кристофер Нолан. На вопрос о том, ожидается ли новый фильм о супергерое с его участием, актер ответил отрицательно.

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Марина Погосян
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