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Кристиан Бэйл изъявил желание вновь сыграть Бэтмена

Британский актер Кристиан Бэйл заявил, что хотел бы вновь сыграть роль Бэтмена

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский актер Кристиан Бэйл заявил, что вновь сыграл бы роль Бэтмена, при условии что режиссером фильма будет Кристофер Нолан. Об этом пишет Variety.

На вопрос о том, ожидается ли новый фильм о супергерое с его участием, лауреат «Оскара» ответил отрицательно. «Нет. Мне об этом никто никогда не говорил. Никто не поднимал этот вопрос», — заявил Бэйл.

По словам актера, они с Ноланом договаривались сделать всего три фильма о Бэтмене, а потом «уйти в сторону». «Мы сказали друг другу: "Давай не будем с этим затягивать"», — вспоминает диалог с режиссером Бэйл.

Нолан снял три фильма о Бэтмене с участием Бэйла: «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2018). В совокупности кинокартины собрали более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Следующей картиной с участием Бэйла станет «Тор: Любовь и гром». В ней актер исполняет роль главного антагониста ленты Горра Убийцу богов. Премьера фильма запланирована на 7 июля.

Ранее сообщалось, что «Бэтмен» стал самой кассовой новинкой в российском прокате.

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Дениза Мацаева
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