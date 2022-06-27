Кристиан Бэйл изъявил желание вновь сыграть Бэтмена

Британский актер Кристиан Бэйл заявил, что хотел бы вновь сыграть роль Бэтмена

Британский актер Кристиан Бэйл заявил, что вновь сыграл бы роль Бэтмена, при условии что режиссером фильма будет Кристофер Нолан. Об этом пишет Variety.

На вопрос о том, ожидается ли новый фильм о супергерое с его участием, лауреат «Оскара» ответил отрицательно. «Нет. Мне об этом никто никогда не говорил. Никто не поднимал этот вопрос», — заявил Бэйл.

По словам актера, они с Ноланом договаривались сделать всего три фильма о Бэтмене, а потом «уйти в сторону». «Мы сказали друг другу: "Давай не будем с этим затягивать"», — вспоминает диалог с режиссером Бэйл.

Нолан снял три фильма о Бэтмене с участием Бэйла: «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2018). В совокупности кинокартины собрали более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Следующей картиной с участием Бэйла станет «Тор: Любовь и гром». В ней актер исполняет роль главного антагониста ленты Горра Убийцу богов. Премьера фильма запланирована на 7 июля.

Ранее сообщалось, что «Бэтмен» стал самой кассовой новинкой в российском прокате.