«Бэтмен» стал самой кассовой новинкой в российском прокате

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном стал самой кассовой новинкой в российском прокате

Фильм «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза, вышедший на российские экраны спустя два с половиной месяца после мировой премьеры, стал самой кассовой новинкой по итогам прошлого уик-энда. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Согласно опубликованному отчету, в период 16 по 19 июня картина собрала в российском прокате 10,4 миллиона рублей.

Супергеройское кино с актером Робертом Паттинсоном в главной роли заняло шестую строчку общего рейтинга самых кассовых фильмов в России за обозначенный период. Возглавляет список российская драма «Одна», ее кассовые сборы составили 43,2 миллиона рублей. Далее следуют «Кощей. Похититель невест» (31,6 миллиона), «Молодой человек» (28 миллионов), «Три кота и море приключений» (13,6 миллиона) и «Пропавшая» (12 миллионов).

Премьера «Бэтмена» в России состоялась 16 июня. Как пояснили владельцы кинотеатров, показ ленты проходит на основании ранее заключенных лицензионных договоров.

Американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России в начале марта. Среди компаний, приостановивших показ картин в российских кинотеатрах, оказались Warner Bros., The Walt Disney Company, Sony Pictures и Universal Pictures.

Ранее стало известно о том, что в Москве начали показывать отмененного «Бэтмена».