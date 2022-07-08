Героиню российского телешоу о секс-работницах избили

«Пятница!» сообщила, что бывшую секс-работницу из шоу «Рабы любви» избили в Брянске

Мужчина напал в Брянске на бывшую секс-работницу, участницу телешоу «Рабы любви» Софью Жук и избил ее. Об этом «Ленте.ру» сообщил канал «Пятница!», на котором программа выходит в эфир.

На россиянку напали 5 июля, когда она шла из магазина. «На пути ее встретила компания молодых людей, которые начали оскорблять девушку. Один из мужчин не ограничился словами и избил Софью», — говорится в сообщении. У героини программы множественные кровоподтеки, ушибы и ссадины. Девушка зафиксировала побои в травмпункте и написала заявление в полицию.

Телеканал заявил, что вместе с командой проекта «Рабы любви» оказывает Жук психологическую и юридическую помощь. На «Пятнице!» также пообещали поспособствовать тому, чтобы она сменила место жительства. Помимо этого, с участницей программы работает психолог из кризисного центра для жертв насилия. «Мы осуждаем насилие и людей, которые позволяют себе такую жестокость. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации, найдут и накажут виновных», — подчеркнули представители канала.

Премьера программы «Рабы любви» состоялась в июне 2022 года. «Бывшие секс-работницы вступят в сестринство и проведут восемь недель в аскезе, а наставники проекта станут их старшими сестрами», — говорится в описании телешоу на сайте «Пятницы!». На проекте девушки выполняют различные задания и занимаются со специалистами, которые, как заявляет канал, помогают им «проработать травмы прошлого и социализироваться». Программу поддерживает кризисный центр для женщин ИНГО.

Ранее гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия назвал шуткой сообщения о том, что на телеканале выйдет новое шоу под названием «Отсидевшая в 16», посвященное девушкам с уголовным прошлым. Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить телеканал из-за анонса «Отсидевшей в 16».