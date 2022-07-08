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Стала известна новая актриса в приквеле «Бриджертонов»

Конни Дженкинс-Грейг сыграет роль молодой Вайолет Леджер в приквеле «Бриджертонов»
Конни Дженкинс-Грейг

Конни Дженкинс-Грейг. Фото: Birdie Thompson / Globallookpress.com

Британская актриса Конни Дженкинс-Грейг присоединилась к касту приквела «Бриджертонов». Об этом сообщает Deadline.

Она сыграет роль молодой Вайолет Леджер — матери семейства Бриджертонов. Вайолет — дочь Вивиан и лорда Леджера. Ее описывают как добрую и любознательную девушку, которая еще не вышла в свет и только готовится стать дебютанткой бала.

Премьера сериала запланирована на 2023 год. Приквел будет главным образом посвящен юности королевы Шарлотты и ее восхождению на престол. Шоу также расскажет истории юных Вайолет Бриджертон и леди Данбери.

Дженкинс-Грейг — 19-летняя британская актриса, известная по ролям в фильмах «Разборки» и «Рожденный стать королем». Она также снималась в сериалах «Мистер Селфридж» и «Свежая кровь».

Ранее сообщалось о том, что звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж допустил возвращение в сериал.

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