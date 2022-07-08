Россияне купили спортивных товаров на Wildberries на миллиарды рублей

Moneyplace подсчитали, что продажи спорттоваров на маркетплейсах утроились за полгода

За первую половину 2022 года на Wildberries и Ozon россияне купили почти в три раза больше спортивных товаров, чем в аналогичный период 2021 года. Продажи этой категории товаров на маркетплейсах выросли до 26,2 миллиона штук, а оборот двух интернет-ретейлеров увеличился до 32,6 миллиарда рублей, свидетельствуют подсчеты сервиса Moneyplace, сообщают «Ведомости».

Представители маркетплейсов подтвердили увеличение интереса россиян к спортивным товарам. За первый квартал текущего года продажи спортивных инвентаря, одежды и питания на Wildberries выросли до 11 миллиардов рублей, рассказал представитель компании. Востребованность спорттоваров отметил также представитель «Яндекс.Маркета» — в январе-марте 2022 года оборот в этом сегменте увеличился в 2,8 раза.

В первую половину 2022 года большой популярностью у россиян пользовалась спортивная одежда — клиенты сервисов приобрели таких товаров в 5,4 раза больше, чем годом ранее. Также часто покупали товары для отдыха и туризма (в 3 раза больше), а продажи товаров для занятий спортом — тренажеры — показали самый небольшой прирост (в 1,7 раза).

При этом на фоне ухода ряда зарубежных компаний с российского рынка бренды из СНГ начали вытеснять иностранных производителей. К примеру, на Ozon вместо американской New Balance теперь представлены российские «Опт-мода» и «Апрель», также в топ-7 вошел узбекский бренд Uzcotton. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что бенефициарами ухода иностранцев станут российский ретейлер «Спортмастер» и крупные универсальные маркетплейсы, расширяющие поставки товаров по параллельному импорту. Однако покупательная способность россиян, как и трафик торговых центров, в настоящее время падает, сообщил управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов.

Ранее в Минпромторге назвали маркетплейс Wildberries каналом сбыта контрафакта в России. Такое мнение высказал директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. По его словам, на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви. При этом компания готова создавать собственную систему для пресечения торговли контрафактной продукцией, добавил чиновник.