Названы доступные москвичам с детьми меры поддержки

Заммэра Ракова рассказала о поддержке семей с детьми в Москве

Семьям с детьми в Москве доступны 22 социальные услуги онлайн. Не выходя из дома можно получить все ежемесячные и единовременные выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка — все они доступны на mos.ru. Москва поддерживает семьи при рождении ребенка, когда ребенок растет, когда растет семья и когда ребенка принимают в семью. Также столичные власти оказывают помощь малообеспеченным семьям и семьям с особыми детьми. Об условиях для получения льгот на детей в Москве рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы уделяем особое внимание комплексной поддержке семей с детьми. Это развитие инфраструктуры — открытие новых перинатальных центров с качественным оборудованием и высококлассными специалистами, строительство школ и детских садов. Это выплаты, льготы, поддержка специалистов — в том числе для семей с особыми детьми Анастасия Ракова заммэра Москвы

Город начинает поддерживать семьи с детьми с момента появления ребенка. И даже до рождения младенца. Так, женские консультации и роддома объединили в крупные клиники, благодаря чему беременные женщины теперь могут находиться под наблюдением специалистов от начальных сроков беременности до родов. В мае по профилю заработал крупнейший в России перинатальный центр на базе городской клинической больницы №67.

Льготы на детей в Москве начинают действовать с момента появления ребенка. И даже до рождения младенца. Так, женские консультации и роддома объединили в крупные клиники, благодаря чему беременные женщины теперь могут находиться под наблюдением специалистов от начальных сроков беременности до родов. В мае по профилю заработал крупнейший в России перинатальный центр на базе городской клинической больницы №67.

После рождения ребенка, при выписке из роддома женщины получают набор «Наше сокровище». В него входят такие вещи, как матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой и другое. Вместо набора родители могут выбрать компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

55 000 семей получили подарок или выплату от города с начала года в Москве

Оформить документы молодые родители могут, воспользовавшись жизненной ситуацией «Рождение ребенка» в центрах госуслуг. Специалисты помогут получить весь необходимый пакет всего за один визит.

Кроме того, для молодых семей работают молочные кухни, на которых бесплатные продукты получают беременные женщины, дети в возрасте до трех лет, кормящие матери детей младше шести месяцев, дети из многодетных семей в возрасте до семи лет, дети с хроническими заболеваниями младше 15 лет, а также дети с инвалидностью.

Для подрастающих детей предусмотрены льготы на бесплатный проезд в городском транспорте, лекарственное обеспечение, горячее питание и бесплатное посещение городских театров и музеев. Помимо этого, в Москве постоянно строят современные школы. В прошлом году возвели 26 школьных зданий и 34 детсада. Благодаря вводу новых объектов удалось снизить минимальный возраст зачисления в детский сад с 2 лет и 4 месяцев до 2 лет и 2 месяцев.

Отдельно Москва поддерживает многодетные семьи ежемесячными выплатами и разнообразными льготами. Например, они получают выплаты и компенсации за рост стоимости продуктов, за увеличение расходов в связи с ростом стоимости жизни, за пользование домашним телефоном, за расходы по ЖКХ. Помимо компенсации существуют еще и скидки по оплате услуг ЖКХ. Раз в год на каждого школьника выплачивают компенсацию за покупку формы.

490 000 детей воспитывается в многодетных семьях в Москве. За последние 10 лет количество многодетных увеличилось в 2,8 раза, теперь их почти 197 тысяч

Для малообеспеченных семей с доходом ниже прожиточного минимума в 2022 году заработал новый порядок поддержки. Воспитывающие детей от 0 до 3, от 3 до 7 и от 8 до 18 лет родители могут обратиться за ежемесячным пособием в размере 50-ти, 75-ти и 100 процентов прожиточного минимума. Размер выплаты зависит только от степени нужды.

Помимо многодетных и малообеспеченных в Москве активно поддерживают и другую категорию семей — с приемными детьми. За последние шесть лет число детей в сиротских организациях сократилось почти в четыре раза. Сегодня более 93 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается в семьях. В соцкомплексе подчеркивают, что это стало возможным благодаря работе центров содействия семейному воспитанию. Работа по семейному устройству начинается со Школы приемных родителей — это нужно для того, чтобы психологически подготовить семью и ребенка к объединению и снизить риск отказа.

Для получения имущественной поддержки семья должна принять на воспитание не менее пяти детей из сиротских организаций, трое из которых — дети с инвалидностью или подростки. Это пилотный проект. В декабре 2021 года его условия расширили: теперь трое из принятых детей могут быть братьями или сестрами. На время участия в проекте такие семьи получают квартиру от мэрии. В проекте поучаствовали уже 48 приемных семей. Принять ребенка в семью можно, обратившись к порталу «Моя новая семья».

Те, кто растит детей с ограниченными возможностями здоровья, могут рассчитывать на бесплатную помощь в пяти московских центрах: «Формула роста», «Роза ветров», «Дом Детей», Центр имени Г.И. Россолимо и «Семь-Я». Там ребенку составят индивидуальное расписание коррекционных занятий, с ним будут работать логопеды, дефектологи, педагоги дополнительного образования, психологи и другие специалисты. В тяжелых случаях к реабилитации ребенка могут подключить команду клинических психологов. Они также работают с выгоранием у родителей. Для получения такой помощи нужно обратиться в один из центров.