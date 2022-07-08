В России выявили 3464 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3464 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 3464 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 455 274. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 8 июля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3359.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (556), Московской области (279) и в Петербурге (243). Меньше всего — в Магаданской области и на Чукотке (по 1 случаю), а также в Сахалинской области и в Ненецком округе (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1266. За этот же период 2787 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 882 978.

За сутки умерли 49 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 499 человек.