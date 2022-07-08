Российский министр призвал не полагаться на Китай

Мантуров призвал не полагаться на закупки товаров в Китае

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал российские компании не полагаться на закупку товаров в Китае, а вместо этого развивать собственное производство. Его слова приводит РИА Новости.

«Сложилась уникальная ситуация и исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности. Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта – он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей», — отметил Мантуров.

По его словам, России предстоит вырастить «новых национальных чемпионов среди производителей», при этом сектору торговли не следует руководствоваться принципом «ничего личного — в Китае дешевле». Вместо этого торговым сетям следует приоритетно закупаться у российских предприятий.

Также Мантуров заверил, что в настоящий момент дефицита товаров на отечественном потребительском рынке нет. Запросы рынка обслуживают около миллиона торговых объектов, 120 тысяч точек общественного питания и 340 тысяч объектов бытового обслуживания.

После начала российской спецоперации на Украине об уходе с российского рынка объявили несколько десятков иностранных компаний из разных отраслей экономики. Большинство из них объясняли свое решение политической ситуацией и сложностями в логистике.