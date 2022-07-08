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В России резко подорожал один вид жилья

«Мир квартир»: квартиры в новостройках в России подорожали на 20 процентов за полугодие

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За первое полугодие 2022-го квартиры в российских новостройках в среднем подорожали на 20 процентов. Данные о динамике цен на этот вид жилья приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

По словам аналитиков, в 69 из 70 крупных городов страны выросла стоимость объектов на первичном рынке в указанный период. Сильнее всего новые квартиры подорожали в Челябинске (плюс 35,8 процента), Кирове (плюс 31,8 процента), Твери (плюс 31,6 процента), Владикавказе (плюс 31,1 процента), Рязани (плюс 31,1 процента), Чите (плюс 30,6 процента), Волжском (плюс 27,7 процента), Саратове (плюс 27 процента), Барнауле (плюс 26,8 процента) и Тольятти (плюс 26,7 процента).

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Специалисты отметили, что в Москве один квадратный метр в новостройках в среднем подорожал на 7,7 процента, а в Московской области — на 12,4 процента. В Санкт-Петербурге «квадрат» вырос в цене на 13,5 процента, а Ленинградской области — на 15,9 процента. Единственным городом с подешевевшими новыми квартирами оказался Мурманск — там цена «квадрата» опустилась на 14 процентов.

«Высокий рост цен по итогам полугодия был обеспечен в основном за счет высоких показателей первого квартала: в марте из-за валютных колебаний произошел скачок спроса и цен. Но во втором квартале, в связи с политическими и экономическими потрясениями спрос на жилье упал, и рост начал замедляться», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Специалист добавил, что затем восстановлению спроса на новостройки поспособствовало снижение ставки по льготной ипотеке до 7 процентов. По прогнозам эксперта, новые квартиры продолжат дорожать и во втором полугодии 2022-го.

Ранее стало известно, что россияне бросились брать льготную ипотеку на новостройки — спрос на этот тип кредитов за первую неделю июля вырос на 87 процентов по сравнению со средними показателями мая. Относительно средних значений июня, по данным аналитиков, интерес к инструменту оказался выше на 40 процентов.

Ударная волна
Нина Ташевская
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