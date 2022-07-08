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Путин рассказал о невозможности исправить ошибки Запада «за два дня»

Путин заявил, что ошибки Запада на энергорынке невозможно исправить «за два дня»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Ошибки, допущенные Западом на энергорынке, невозможно исправить в короткие сроки, «за два дня», заявил президент России Владимир Путин. Его слова цитирует ТАСС.

Он добавил, что дальнейшее давление на Россию может усугубить складывающий энергетический кризис. Попытки убедить другие государства нарастить объемы добычи энергоносителей, по мнению Путина, вряд ли перспективны: рынок стабилен и «не терпит суеты», заявил он.

Россия, по словам Владимира Путина, теперь будет сосредоточена на том, чтобы нарастить свои возможности по диверсификации экспорта нефти и газа — в страны южного и восточного регионов.

Добыча нефти, по его словам, с начала года выросла, тогда как добыча газа в первые пять месяцев года сократилась. Рост в нефтяном секторе, по оценкам специалистов из международных банков, может помочь России смягчить последствия экономического удара. ВВП, по разным прогнозам, снизится меньше, чем ожидалось ранее — падение составит от 8,5 до 3,5 процента.

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Платон Щукин
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