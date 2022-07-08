ТАСС: глава ВГА Харьковской области подписал указ о введении военного положения в регионе

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области подписал указ о введении военного положения на освобожденных территориях региона. Об этом сообщает ТАСС.

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории (...) введено военное положение», — рассказали агентству в пресс-службе ВГА.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. Он также заявил, что рано или поздно Украине придется решить: заключить мирный договор с Россией или продолжить скатываться к разрухе.

6 июля в Харьковской области была создана ВГА. Ее глава Виталий Ганчев уточнил, что внутри области также будут сформированы четыре районные временные гражданские администрации.