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Глава ВГА Харьковской области подписал указ о введении военного положения

ТАСС: глава ВГА Харьковской области подписал указ о введении военного положения в регионе

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области подписал указ о введении военного положения на освобожденных территориях региона. Об этом сообщает ТАСС.

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории (...) введено военное положение», — рассказали агентству в пресс-службе ВГА.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. Он также заявил, что рано или поздно Украине придется решить: заключить мирный договор с Россией или продолжить скатываться к разрухе.

6 июля в Харьковской области была создана ВГА. Ее глава Виталий Ганчев уточнил, что внутри области также будут сформированы четыре районные временные гражданские администрации.

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Алина Гончарова
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