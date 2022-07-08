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В харьковских школах продолжат изучать украинский язык

Министр просвещения: в школах Харьковской области продолжат изучать украинский язык

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

В школах Харьковской области продолжат изучать украинский язык. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил во время визита в украинский город Купянск, передает РИА Новости.

Он уточнил, что этот вопрос уже обсуждался с учителями местных школ, и отметил, что украинский будет изучаться школьниками «как родной язык».

Министр также добавил, что в регион были привезены новые книги по истории, в которых, в отличие от украинских учебников, «нет никакой агрессии» в отношении каких-либо стран.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области была создана временная гражданская администрация (ВГА). По словам ее главы Виталия Ганчева, внутри региона также будут сформированы четыре районные ВГА: Купянская, Изюмская, Волчанская и Харьковская.

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Алевтина Запольская
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