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В Харьковской области заявили о создании временной администрации

Глава Харьковской областной ВГА Ганчев заявил о создании четырех районных администраций

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

В Харьковской области была создана временная гражданская администрация (ВГА). Об этом сообщил ее глава Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Он уточнил, что внутри области также будут сформированы четыре районные временные гражданские администрации Купянская, Изюмская, Волчанская и Харьковская.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал упразднить государственную границу между регионами юга Украины и Россией. Он сравнил этот рубеж с Берлинской стеной и заявил о том, что у 73–85 процентов жителей республики есть родственники в РФ.

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Алевтина Запольская
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