Тучная звезда «Девчонок» показала тело в бикини

Американская актриса Лина Данэм показала тело в бикини и восхитила фанатов

Американская писательница и актриса Лина Данэм, снимавшаяся в сериале «Девчонки», поделилась откровенными кадрами и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Тучная знаменитость опубликовала серию снимков, на которых предстала в четырех пляжных образах. На первом фото 36-летняя звезда «Девчонок» показала тело в слитном черном купальнике, а на остальных — в раздельных бикини зеленого, лавандового и оранжевого цвета. При этом на кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок.

Публикация набрала более 91 тысячи лайков, собрав множество восторженных комментариев пользователей. «Королева!», «Очень горячо!», «Какая ты красотка в зеленом бикини», «Я хочу обладать такой же уверенностью в себе. Я смотрю на тебя и думаю — какая же ты красивая», «Икона! Самая лучшая», — высказывались они.

В июне плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в нижнем белье спустя пять месяцев после родов. Знаменитость опубликовала видео, на котором она позирует перед камерой в трусах-шортах и топе-бюстгальтере белого цвета. «Публикую это видео для всех мамочек, которые не пришли и, возможно, никогда не "придут в форму", и для всех, кому нужно напомнить, что ваше тело прекрасно в любых обстоятельствах», — подписала она пост.