В «Яблоке» допустили ликвидацию партии

Лидер «Яблока» Митрохин допустил полное закрытие партии

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков и член Федерального политкомитета Сергей Митрохин допустили полное закрытие партии. Об этом сообщает Daily Storm.

По его словам, пока не произойдут какие-то конкретные действия в отношении членов партии, точечно выделить их не получится. Если появится угроза жизни и свободе, это будет единственно верное решение, добавил Митрохин.

«Формы политических репрессий могут быть разные, и прогнозировать их мы бы не хотели. Мы сделали все возможные действия, которые можем предложить, чтобы обезопасить партию и кандидатов. Но предсказать действия власти мы не можем», — подчеркнул он.

Лидер «Яблока» пообещал, что для продолжения работы партии будут прикладываться все силы. «Мы отсюда никуда не уезжаем», — заключил Митрохин.

6 июля заместитель председателя партии Сергей Иваненко в ходе конференции московского отделения партии назвал возможным завершение политической деятельности. Он уточнил, что подобное развитие событий будет возможно, если в отношении членов «Яблока» начнутся репрессии.