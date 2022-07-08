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Россияне рассказали о слежке за возлюбленными в соцсетях

«Одноклассники» провели исследование об отношениях ко Дню семьи, любви и верности

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели опрос россиян об отношениях. Результаты опроса, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, соцсеть раскрыла в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Одноклассники» выяснили, что на данный момент 69 процентов россиян состоят в романтических отношениях. Чуть более половины из них считают День семьи, любви и верности хорошим поводом поздравить своего партнера.

Согласно данным исследования, 41 процент респондентов знакомятся через соцсети — этот показатель заметно (на 11 процентов) вырос по сравнению с исследованием прошлого года. При этом 15 процентов участников опроса уже нашли постоянного партнера именно благодаря соцсетям. Однако 39 процентов опрошенных признались, что никогда ни с кем не знакомились в интернете.

«Одноклассники» также спросили у пользователей, следят ли они за своими партнерами в соцсетях. 12 процентов опрошенных заявили, что читают личные переписки своих избранников. Не читают сообщения, но следят за активностью любимых людей 27 процентов. При этом 42 процента опрошенных считают в принципе нормальным следить за соцсетями возлюбленных, а 31 процент ответили, что следят и за активностью своих бывших партнеров.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении официальной даты для праздника. Согласно указу, День семьи, любви и верности установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

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Варвара Кошечкина
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