Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Мировые лидеры высказались о покушении на Абэ

Председатель Евросовета Мишель назвал покушение на экс-премьера Абэ трусливым нападением
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Furkan Abdula / Getty Images

Мировые лидеры шокированы покушением на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, их высказывания приводит «Интерфакс».

«Настоящий друг, яростный защитник многостороннего порядка и демократических ценностей. Европейский союз поддерживает народ Японии и премьер-министра Фумио Кисиду в это тяжелое время», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он также назвал покушение не бывшего премьера трусливым нападением.

Соболезнования также выразили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Индии Нарендра Монди также выразил глубокое огорчение в связи с выстрелами в японского политика. «Наши мысли и молитвы с ним, его семьей и народом Японии», — сказано в публикации Монди в соцсети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Лавров досрочно покинет встречу глав МИД в рамках G20
Беспилотный автомобиль Xiaomi показали на фото
Пятеро российских солдат погибли при наведении переправы под обстрелом ВСУ
Москвичка изменила квартиру и разозлила соседей
Матвиенко объяснила запрет послу Великобритании посещать здания Совфеда
Мировые лидеры высказались о покушении на Абэ
В России атакованный псом ребенок лишился руки из-за доставки не в ту больницу
Россиянам предложили отдохнуть на берегу Персидского залива по сниженной цене
Администрация Херсонской области запустила русскоязычный сайт
Врач напомнил об опасности длительных перелетов для некоторых женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.