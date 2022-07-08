Мировые лидеры высказались о покушении на Абэ

Председатель Евросовета Мишель назвал покушение на экс-премьера Абэ трусливым нападением

Мировые лидеры шокированы покушением на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, их высказывания приводит «Интерфакс».

«Настоящий друг, яростный защитник многостороннего порядка и демократических ценностей. Европейский союз поддерживает народ Японии и премьер-министра Фумио Кисиду в это тяжелое время», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он также назвал покушение не бывшего премьера трусливым нападением.

Соболезнования также выразили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Индии Нарендра Монди также выразил глубокое огорчение в связи с выстрелами в японского политика. «Наши мысли и молитвы с ним, его семьей и народом Японии», — сказано в публикации Монди в соцсети.