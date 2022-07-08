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В ЛНР оценили влияние отставки Джонсона на поставки оружия Киеву

Глава ЛНР Пасечник заявил, что отставка Джонсона не повлияет на поставки оружия Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не повлияет на поставки оружия Киеву. В этом уверен глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает ТАСС.

Оценивая влияние британских событий на украинский конфликт, Пасечник заявил, что вооружение из Великобритании — это лишь «капля в море, толика от того огромного количества» всего оружия, которое поступает Киеву.

Глава ЛНР считает, что после отставки Джонсона правительство Великобритании может на время переключить внимание от ситуации на Украине, чтобы наладить благосостояние своих граждан. «Сейчас мы видим, что многие мировые политики, безусловно, с подачи США, совершенно не участвуют в жизни своих стран и переключают внимание и силы на так называемую "поддержку и сопереживание незалежной"», — отметил он.

Пасечник подчеркнул, что прекращение поставок оружия на Украину со стороны Запада могло бы способствовать скорейшему прекращению военных действий.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил о своем уходе с поста премьер-министр страны. Он также заявил, что покидает пост лидера британской Консервативной партии.

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Алевтина Запольская
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