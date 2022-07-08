Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Полиция прокомментировала массовую драку в Москве

Столичная полиция прокомментировала массовую драку в районе метро «Пролетарская» в Москве

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Столичная полиция прокомментировала массовую драку, которая произошла в районе метро «Пролетарская» в Москве 8 июля. Сообщение пресс-службы столичного главка МВД цитирует РИА Новости.

Как предварительно установили полицейские, между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Видео с массовой дракой в 3-м Крутицком переулке в Москве появилось в сети днем 8 июля. На появившихся кадрах видно, как не менее 10 мужчин выясняют отношения на кулаках. У нескольких участников потасовки в руках можно заметить предметы, похожие на оружие. Кроме того, слышны звуки стрельбы.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на слова Бербок о Лаврове на саммите G20
Ветеран «Альфа» объяснил ошибку допустившей убийство Абэ охраны
Байден перепутал «беременность» с «президентством»
Американский баскетболист покинул российский клуб
Названа причина ухода в отставку премьер-министра Эстонии
США передадут Украине дополнительные РСЗО HIMARS
Россия пообещала блокировать не совпадающие с позицией Москвы резолюции по Сирии
Названа причина снижения цен на аренду квартир в Москве
В Пентагоне рассказали о поставках комплексов NASAMS на Украину
Документы по ОСАГО разрешили предоставлять онлайн
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.