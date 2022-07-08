Полиция прокомментировала массовую драку в Москве

Столичная полиция прокомментировала массовую драку в районе метро «Пролетарская» в Москве

Столичная полиция прокомментировала массовую драку, которая произошла в районе метро «Пролетарская» в Москве 8 июля. Сообщение пресс-службы столичного главка МВД цитирует РИА Новости.

Как предварительно установили полицейские, между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Видео с массовой дракой в 3-м Крутицком переулке в Москве появилось в сети днем 8 июля. На появившихся кадрах видно, как не менее 10 мужчин выясняют отношения на кулаках. У нескольких участников потасовки в руках можно заметить предметы, похожие на оружие. Кроме того, слышны звуки стрельбы.