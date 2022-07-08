Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Врач напомнил об опасности длительных перелетов для некоторых женщин

Акушер Савичева: перелет более трех часов опасен для беременных преждевременными родами

Фото: Shutterstock

Российский врач акушер-гинеколог клинической больницы Москвы №29 имени Баумана Анна Савичева предупредила, что перелеты длительностью более трех часов повышают риск преждевременных родов у беременных. Рекомендациями по нагрузке для женщин в положении она поделилась с Агентством городских новостей «Москва».

По словам Савичевой, некоторые виды физической и эмоциональной нагрузки могут негативно повлиять на здоровье будущей матери и ребенка. Например, врач напомнила об опасности экстремальных видов спорта — горные лыжи, сноуборд, скейтборд, роликовые коньки, — где женщина чувствует себя неуверенно.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

«При планировании путешествий стоит избегать стран с низким уровнем медицинской помощи, а также внимательно подойти к выбору медицинской страховки. Кроме того, предпочтительно не совершать длительные перелеты, не находиться в самолете дольше трех часов», — добавила акушер-гинеколог.

Помимо прочего, планирующим беременность женщинам врач посоветовала пройти вакцинацию от краснухи, а тем, кто уже ждет ребенка, напомнила о важности регулярных профилактических осмотров.

Ранее, в июне, врачи Мальты отказали американской туристке в экстренном прерывании беременности — согласно законам европейской страны, проведение абортов запрещают по любым обстоятельствам. При этом медики сообщили, что из-за преждевременного отхода вод у ребенка путешественницы нет шанса выжить.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Лавров досрочно покинет встречу глав МИД в рамках G20
Матвиенко объяснила запрет послу Великобритании посещать здания Совфеда
Мировые лидеры высказались о покушении на Абэ
В России атакованный псом ребенок лишился руки из-за доставки не в ту больницу
Россиянам предложили отдохнуть на берегу Персидского залива по сниженной цене
Администрация Херсонской области запустила русскоязычный сайт
Врач напомнил об опасности длительных перелетов для некоторых женщин
Раскрыта схема продажи российского угля за юани
Севшего за руль пьяным полицейского осудили за гибель россиянина в Кореновске
Гоген Солнцев не пришел на похороны матери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.