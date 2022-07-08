Врач напомнил об опасности длительных перелетов для некоторых женщин

Акушер Савичева: перелет более трех часов опасен для беременных преждевременными родами

Российский врач акушер-гинеколог клинической больницы Москвы №29 имени Баумана Анна Савичева предупредила, что перелеты длительностью более трех часов повышают риск преждевременных родов у беременных. Рекомендациями по нагрузке для женщин в положении она поделилась с Агентством городских новостей «Москва».

По словам Савичевой, некоторые виды физической и эмоциональной нагрузки могут негативно повлиять на здоровье будущей матери и ребенка. Например, врач напомнила об опасности экстремальных видов спорта — горные лыжи, сноуборд, скейтборд, роликовые коньки, — где женщина чувствует себя неуверенно.

«При планировании путешествий стоит избегать стран с низким уровнем медицинской помощи, а также внимательно подойти к выбору медицинской страховки. Кроме того, предпочтительно не совершать длительные перелеты, не находиться в самолете дольше трех часов», — добавила акушер-гинеколог.

Помимо прочего, планирующим беременность женщинам врач посоветовала пройти вакцинацию от краснухи, а тем, кто уже ждет ребенка, напомнила о важности регулярных профилактических осмотров.

Ранее, в июне, врачи Мальты отказали американской туристке в экстренном прерывании беременности — согласно законам европейской страны, проведение абортов запрещают по любым обстоятельствам. При этом медики сообщили, что из-за преждевременного отхода вод у ребенка путешественницы нет шанса выжить.

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