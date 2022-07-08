Модель Анастасия Решетова посоветовала для борьбы со старением правильно питаться

Российская модель Анастасия Решетова раскрыла способ борьбы со старением. Своими размышлениями на упомянутую тему она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, 26-летняя знаменитость ответила на вопрос одной из подписчиц в сторис о том, не боится ли она старости. «Женщина, которая сильно боится своего возраста, в глубине души боится перестать быть интересной. Это значит, что, кроме внешности, ей нечем заинтересовать человека», — рассказала Решетова.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что ей удалось принять свой возраст. «Потому что чем старше, тем больше понимаешь мир и себя», — пояснила она. При этом звезда посоветовала правильно питаться и ухаживать за собой, чтобы продлить молодость и красоту.

В июне Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты. Так, модель пояснила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Кроме того, она включила в свой рацион больше овощей и зелени. Вдобавок манекенщица отказалась от рафинированного сахара. Звезда также уточнила, что перестала пользовать тональными кремами и избавилась от пигментных пятен на лице с помощью фототерапии.