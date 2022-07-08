Аналитики Домклик назвали основных заемщиков по программе «Семейная ипотека»

Аналитики Домклик выяснили, кто и как берет кредиты по семейной ипотеке

Ко Дню семьи, любви и верности аналитический центр Домклик проанализировал данные о сделках по программе «Семейная ипотека» за последний год и выяснил, как часто мужья и жены выступают созаемщиками, есть ли среди них бывшие супруги, и берут ли ипотеку дети и родители. С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.

В прошлом году клиенты Сбера проявляли устойчивый интерес к семейной ипотеке. За второе полугодие 2021 года доля сделок по программе выросла с 3,7 процента до 7 процентов. Весной 2022 года можем видеть следующую картину: несмотря на общее падение спроса за последние 3 месяца, доля сделок по программе резко возрастает до 22,8 процента. Аналитики также выяснили, в каких регионах и городах России чаще всего берут семейную ипотеку. В рейтинг входят как небольшие города (Ижевск, Тюмень, Воронеж), так и мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург).

Чаще всего по ипотеке платит один из членов семьи. Средняя доля ежемесячного платежа от дохода заемщика составляет около 28 процентов. Распространенность данной модели оправдывается самой целью ипотечной программы для семей: чаще всего один из родителей работает и платит ипотеку, а второй — занимается воспитанием детей и другими делами.

«Семейная ипотека на сегодняшний день является одним из самых доступных способов улучшить жилищные условия для молодых семей. По итогам работы программы за год мы наблюдаем стабильный интерес населения даже в периоды снижения активности по сделкам с недвижимостью, — отмечает руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова. — Так, по итогам первого полугодия 2022 года, Сбер выдал более 40 тысяч ипотечных кредитов по этой программе. При этом объем выдач составил 175,2 миллиарда рублей — это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

