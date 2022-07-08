Сбер представил свою технологическую разработку «Сенат»

Сбер представил ускоряющую принятие решений в органах управления разработку «Сенат»

В рамках XVI Международного форума корпоративных секретарей Сбер представил свою технологическую разработку — программу «Сенат», которую уже несколько лет успешно использует вся Группа Сбер. Теперь Сбер выводит этот продукт на внешний рынок.

Программа помогает комплексно автоматизировать работу коллегиальных органов, начиная от подготовки рабочих вопросов до выпуска легитимных решений и протоколов заседаний. Также «Сенат» может автоматизировать любые другие процессы, требующие фиксации решений динамическим составом участников с применением юридически значимых легитимных электронных подписей.

«Сенат» можно использовать везде, где необходимо коллегиальное принятие решений: в крупном холдинге, небольшой организации с советом директоров, в учебном заведении с Ученым советом, в медицинском учреждении с Консилиумом, в жилых домах с ТСЖ и так далее. Внедрение системы позволяет сделать процесс решений защищенным, быстрым, доступным. По оценкам специалистов Сбера, внедрение «Сената» позволяет ускорить принятие решений более чем в 3,5 раза.

«Цифровые сервисы корпоративного управления и ИТ решения для организации работы органов управления и акционеров обеспечивают эффективное и быстрое принятие решений, создают доверие к системе управления, — отметил руководитель Службы корпоративного секретаря Сбербанка Олег Цветков. — Всего с участием "Сената" в Сбере успешно проведено более 110 тысяч заседаний, работают более 700 комитетов и рассмотрено более 350 тысяч вопросов».

