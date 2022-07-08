Российские выпускники рассказали о массовых случаях списывания на ЕГЭ

MAXIMUM Education: выпускники российских школ заявили о массовых случаях списывания на ЕГЭ

Российские школьники заявили, что стали свидетелями массовых случаев списывания на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом свидетельствуют предоставленные «Ленте.ру» данные исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education.

По данным MAXIMUM Education, случаи нарушения правил проведения экзамена, связанные в том числе с использованием пронесенных тайком материалов по предмету, увидели 14 процентов опрошенных выпускников.

При этом часто нарушения пресекались — 16 процентов респондентов рассказали, что при них нарушителей удаляли из аудитории, где проводился экзамен.

Но в целом схитрить и воспользоваться шпаргалкой во время ЕГЭ абсолютно реально, заявили 64 процента выпускников.

Значительная часть опрошенных признались, что времени перед экзаменом им не хватило. 13 процентов бывших школьников заявили, что их подготовка прошла недостаточно хорошо, 66 процентам дополнительное время помогло бы подготовиться лучше. Также каждый пятый выпускник признался, что задания оказались более сложными, чем он предполагал.

Ранее сообщалось, что в Курской области суд оштрафовал на три тысячи рублей школьника, который попытался схитрить во время ЕГЭ.