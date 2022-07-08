Девушки нашли своих пропавших бойфрендов благодаря охраннику стрип-клуба

Охранник стрип-клуба помог девушкам найти их пропавших бойфрендов

Охранник стрип-клуба рассказал девушкам, разыскивавших своих пропавших бойфрендов, что они заходили внутрь заведения. На видео, опубликованные в TikTok охранника, обратило внимание издание The Daily Dot.

Пользователь TikTok под ником fatbouncer, который работает охранником в стрип-клубе, опубликовал серию роликов о том, как девушки искали пропавших бойфрендов. Одна из них показала фотографию парня и поинтересовалась, не было ли этого человека среди клиентов клуба.

«Сначала я не знал, должен ли я разглашать какую-либо информацию», — признался охранник. Однако после того, как девушки рассказали, что ищут бойфрендов уже три часа, мужчина решил помочь им найти парней и сообщил, что один из них входил в клуб.

«Теперь у него будут неприятности?» — поинтересовался он. «О, у него, *****, будут большие неприятности», — ответила его собеседница. Вторая девушка добавила, что они обошли уже четыре стрип-клуба в поисках парней. Оказавшись внутри, девушки устроили возлюбленным скандал, а затем с криками вывели их из заведения.

Поступок охранника вызвал споры в сети «Вы не должны разглашать информацию, посетители заслуживают конфиденциальности», — заявил один комментатор. По мнению другого пользователя, охраннику не стоило впускать девушек, поскольку ссора портит атмосферу заведения. В то же время некоторые посчитали, что парней нужно было привлечь к ответственности.

Ранее блогерша под ником catcha_case опубликовала в TikTok видео, героем которого стал ее возлюбленный, пойманный на измене. Бойфренд изменил ей с ее соседкой по комнате студенческого общежития. За два дня видео набрало более 1,7 миллиона просмотров.