Российским семьям и парам устроят бесплатные фотосессии

«ВКонтакте» проведет бесплатные фотосессии для семей и пар в 20 городах

Социальная сеть «ВКонтакте» устроит бесплатные фотосессии для российских семей и пар в честь Дня семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спецпроект охватит 20 городов России. На центральных улицах известные фотографы сделают бесплатные семейные фотографии всем желающим, проводящим праздник вместе. Помимо профессиональной съемки, фотографы будут снимать на аппараты моментальной печати, и фотографии можно будет получить сразу и в брендированной рамке.

Профессиональные снимки можно будет скачать на следующий день в сообществах «VK Праздники» и «ОК Праздники» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В Москве и Санкт-Петербурге проект пройдет на Никольской улице и Дворцовой площади соответственно. Также он охватит Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и другие города. Начало работы фотографов — в 16:00 по местному времени, в Петропавловске-Камчатском и Красноярске — в 17:00 по местному времени.

Подробнее о местах проведения съемок можно узнать в сообществе «VK Праздники».

