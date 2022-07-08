Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Российским семьям и парам устроят бесплатные фотосессии

«ВКонтакте» проведет бесплатные фотосессии для семей и пар в 20 городах

Фото: Marco Xu / Unsplash

Социальная сеть «ВКонтакте» устроит бесплатные фотосессии для российских семей и пар в честь Дня семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спецпроект охватит 20 городов России. На центральных улицах известные фотографы сделают бесплатные семейные фотографии всем желающим, проводящим праздник вместе. Помимо профессиональной съемки, фотографы будут снимать на аппараты моментальной печати, и фотографии можно будет получить сразу и в брендированной рамке.

Профессиональные снимки можно будет скачать на следующий день в сообществах «VK Праздники» и «ОК Праздники» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В Москве и Санкт-Петербурге проект пройдет на Никольской улице и Дворцовой площади соответственно. Также он охватит Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и другие города. Начало работы фотографов — в 16:00 по местному времени, в Петропавловске-Камчатском и Красноярске — в 17:00 по местному времени.

Подробнее о местах проведения съемок можно узнать в сообществе «VK Праздники».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Абэ перестал подавать признаки жизни
Нутрициологи перечислили считающиеся полезными продукты с избытком сахара
Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp
Массовая автоавария на МКАД из-за отлетевшего колеса попала на видео
Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США фотографироваться с ним
Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Египет летом
Назвавший Россию задницей иностранный футболист вернулся в «Спартак»
Пассажирский самолет загорелся в аэропорту после посадки и попал на видео
Украина обратилась к Канаде из-за турбин для «Северного потока»
Выявлен новый фактор для регенерации конечностей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.