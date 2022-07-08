Жители Запорожья начали возвращаться к обычной жизни

Жители Запорожья начали возвращаться к обычной мирной жизни

Мирная жизнь в Запорожской области постепенно налаживается, несмотря на попытки украинской стороны ее дестабилизировать ракетными обстрелами. Напомним, что в середине июня местные власти пообещали сделать регион после интеграции в Россию территорией опережающего развития, и первые шаги являются прямым тому подтверждением.

Так, на полях региона полным ходом идет уборочная кампания. Как сообщил 4 июля Telegram-канал администрации города Мелитополя, фермеры ожидают хороший урожай зерновых — около пяти тонн с гектара. На сегодняшний день уже убрано 20 процентов ячменя и более 30 процентов рапса. В этом году фермерам предоставлены выгодные условия работы — горюче-смазочными материалами их обеспечили военные, государственная зерновая компания приобретает продукцию по сниженной цене.

Продолжается уборочная и в учебно-производственном комплексе Мелитопольского государственного университета. В этом году в селе Лазурное, где расположен универсальный перегрузочный комплекс, засеяно около 700 гектаров пшеницы. Как сообщает проректор по учебно-производственной деятельности Виктор Сингаевский, аграрии сумели полностью наладить технологический процесс.

Постепенно восстанавливается и производство: 4 июля в Мелитополе вновь заработал асфальто-бетонный завод. Сотрудники коммунального предприятия составляют список улиц, которые требуют ремонта в первую очередь.

Все это происходит при активной поддержке региона российскими властями. Жители Запорожской области смогут получать социальные выплаты от Российской Федерации. Об этом стало известно после визита в регион первого заместителя руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Кстати, 6 июля в Бердянске состоялась первое официальное вручение паспортов Российской Федерации жителям города. Российские паспорта получили 70 человек.

«Состоявшееся торжественное мероприятие — это только начало. Паспортный центр по выдаче российских паспортов был открыт в городе 12 июня в День России — меньше месяца назад. И желающих стать гражданами Российской Федерации уже столько, что сейчас готовится к открытию второй паспортный центр, чтобы уменьшить очереди и ускорить процесс получения российских паспортов», — сообщили в городской администрации.

На сегодня сдали документы для получения российского гражданства уже более 2400 бердянцев.

Заработал паспортный стол и в поселке городского типа Михайловка Васильевского района. Там выдача паспортов с российским гражданством началась 7 июля. А в самом Мелитополе открылось отделение ЗАГС, куда горожане обращаются за архивными документами, необходимыми для получения российского гражданства.

Стоит добавить, что на этой неделе в Мелитополе начал работу первый в Запорожской области гуманитарный центр партии Единая Россия. Волонтеры оказывают помощь всем, кому она необходима. В город доставлены продукты питания, предметы первой необходимости, а также медикаменты. В скором времени населению будет оказываться юридическая помощь по оформлению документов. Волонтеры Единой России планируют помогать не только городу, но и селам, до которых сложно добраться.

Не забывают в области и о подрастающем поколении. В Бердянске 75 выпускников общеобразовательных школ получили аттестаты российского образца. В Энергодаре продолжается подготовка к новому учебному году. В общеобразовательной школе №7 идут ремонтные работы. Финансирование ремонтных работ осуществляется администрацией города. К началу нового учебного года ремонт будет завершен.

В Энергодаре также начала работу вторая смена детского лагеря, открытого на базе общеобразовательной школы №2. Лагерь работает абсолютно бесплатно. Все расходы, включая питание детей, взяла на себя военно-гражданская администрация города. Между прочим, количество детей, которые планируют жить и учиться в Мелитополе, увеличилось, и поэтому городские власти приняли решение открыть еще две школы.

Еще из региональных новостей уходящей недели можно отметить открытие в Энергодаре в ТЦ «Таврида» нового маркета и возобновление работы в Бердянске крупнейшего в регионе аквапарка. Также в Энергодаре появилась вторая точка по продаже сим-карт российского оператора связи.

