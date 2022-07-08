Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Ростове-на-Дону откроется детская железная дорога

Запуск детской железной дороги в Ростове-на-Дону намечен на сентябрь 2022 года

Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону после модернизации начнет работать детская железная дорога — запуск подвижного состава намечен на сентябрь 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что многие жители города ждут открытие объекта. «Для горожан это знаковый объект, интересный развлекательный и развивающий комплекс, место обучения ребят, увлеченных работой железнодорожного транспорта», — заявил он.

Отмечается, что ростовская детская железная дорога, созданная в 1940 году, имеет протяженность 3,6 километра и объединяет паровозное депо и три станции: «Победа», «Оборонная» и «Солнечная».

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 июля, в десяти муниципалитетах Ростовской области пройдет фестиваль «Донская уха». На главной сцене мероприятия будет организован телемост с участниками из других локаций, с помощью которого зрители смогут поделиться друг с другом рецептами ухи.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила «в ближайшие дни» принять меры из-за транзита в Калининград
Блогерша рассказала об удалении из зала суда из-за «неприличного» наряда
Тарасова оценила мнение о пользе отстранения российских фигуристов от турниров
Со старческим слабоумием посоветовали бороться танцами
Число уязвимых перед дефолтом стран мира удвоилось
Умер заслуженный художник России Леонид Баранов
Поставки чипов для смартфонов упали
Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
В ЛНР оценили влияние отставки Джонсона на поставки оружия Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.