В Ростове-на-Дону откроется детская железная дорога

Запуск детской железной дороги в Ростове-на-Дону намечен на сентябрь 2022 года

В Ростове-на-Дону после модернизации начнет работать детская железная дорога — запуск подвижного состава намечен на сентябрь 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что многие жители города ждут открытие объекта. «Для горожан это знаковый объект, интересный развлекательный и развивающий комплекс, место обучения ребят, увлеченных работой железнодорожного транспорта», — заявил он.

Отмечается, что ростовская детская железная дорога, созданная в 1940 году, имеет протяженность 3,6 километра и объединяет паровозное депо и три станции: «Победа», «Оборонная» и «Солнечная».

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 июля, в десяти муниципалитетах Ростовской области пройдет фестиваль «Донская уха». На главной сцене мероприятия будет организован телемост с участниками из других локаций, с помощью которого зрители смогут поделиться друг с другом рецептами ухи.