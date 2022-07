В Ростовской области пройдет фестиваль «Донская уха»

Фестиваль «Донская уха» пройдет 30 июля в десяти муниципалитетах Ростовской области

В десяти муниципалитетах Ростовской области в субботу, 30 июля, пройдет фестиваль «Донская уха». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

«Концепция формата фестиваля обсуждалась в течение года с представителями туриндустрии. В результате мероприятие масштабировано на несколько локаций, чтобы как можно больше жителей региона смогли стать частью гастрономического события», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, «Донская уха» будет проводиться в Азове, Таганроге, хуторе Курган, а также Неклиновском, Шолоховском, Багаевском, Константиновском, Цимлянском, Красносулинском и Каменском районах.

Отмечается, что на главной сцене праздника планируется организовать телемост с участниками из других локаций, с помощью которого зрители смогут поделиться друг с другом рецептами ухи. Завершение фестиваля пройдет в станице Старочеркасская, где жители и гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классах, ярмарке, шоу-программе, дегустации ухи, конных соревнованиях и фотосессии.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае в летнем сезоне пройдет более 20 масштабных мероприятий. Так, фестиваль «Кумир» пройдет с 9 по 17 июля в Чарышском районе — он будет посвящен спорту и экологии. На 16 июля запланирован фестиваль на Завьяловских озерах и большой музыкальный фестиваль Because of The Beatles на «Бирюзовой Катуни».