Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Алтайском крае в летнем сезоне пройдет более 20 фестивалей

Алтайтурцентр: в июле на Алтае пройдет спортивный фестиваль «Кумир» и праздник фольклора

Фото: Shutterstock

Более 20 фестивалей и праздников запланировано летом в Алтайском крае. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Алтайтурцентр.

Ближайший фестиваль «Кумир» пройдет с 9 по 17 июля в Чарышском районе — он будет посвящен спорту и экологии. Следом состоится праздник русского фольклора «Петров день на Чарыше» (с 13 по 15 июля): гости смогут познакомиться со старинными песнями, традициями, гуляниями и хороводами. На 16 июля запланированы два мероприятия — фестиваль на на Завьяловских озерах и большой музыкальный фестиваль Because of The Beatles на «Бирюзовой Катуни».

«В этом году организаторы планируют там что-то очень масштабное, будут выступать два наших оркестра — оркестр "Сибирь" и Барнаульский духовой оркестр, и будут гости из Новосибирска, из Барнаула и команда, которая продолжает активно продвигать творчество группы Beatles — команда из Ростова-на-Дону. Фестиваль пройдет в формате open-air, гостей ждут, вход бесплатный», — рассказала о фестивале Because of The Beatles директор центра Александра Томашевич.

Также в июле в Романовском районе пройдет гастрономический фестиваль вареника и флеш-моб на озере Яровом, посвященный лежанию «звездочкой» на воде. На август запланировано много спортивных мероприятий, например, триатлон, «Звени-гора» в Змеиногорском районе и фестиваль «Алтай. Притяжение».

Ранее в июле сообщалось, что в Алтайском крае планируют оборудовать новые кемпинги для туристов, путешествующих на автомобилях. Объекты появятся вдоль Чуйского тракта и федеральной трассы А-322 до границы с Казахстаном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Названы возможные преемники Джонсона на посту премьера Британии
Россиянам раскрыли пользу популярного советского тренажера
Попытавшегося схитрить на ЕГЭ школьника оштрафовали на 3 тысячи рублей
Глюкоза раскрыла секрет своей красоты
Кремль ответил на вопрос о начале военных действий со стороны Польши
Названы вновь вернувшиеся в моду провокационные тренды 2000-х годов
Преемник Марка Захарова отреагировал на свое назначение
Тренер-мем жестко высказался о будущем российского футбола
В Госдуму внесли проект о новом выходном в России
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.