В Алтайском крае в летнем сезоне пройдет более 20 фестивалей

Алтайтурцентр: в июле на Алтае пройдет спортивный фестиваль «Кумир» и праздник фольклора

Более 20 фестивалей и праздников запланировано летом в Алтайском крае. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Алтайтурцентр.

Ближайший фестиваль «Кумир» пройдет с 9 по 17 июля в Чарышском районе — он будет посвящен спорту и экологии. Следом состоится праздник русского фольклора «Петров день на Чарыше» (с 13 по 15 июля): гости смогут познакомиться со старинными песнями, традициями, гуляниями и хороводами. На 16 июля запланированы два мероприятия — фестиваль на на Завьяловских озерах и большой музыкальный фестиваль Because of The Beatles на «Бирюзовой Катуни».

«В этом году организаторы планируют там что-то очень масштабное, будут выступать два наших оркестра — оркестр "Сибирь" и Барнаульский духовой оркестр, и будут гости из Новосибирска, из Барнаула и команда, которая продолжает активно продвигать творчество группы Beatles — команда из Ростова-на-Дону. Фестиваль пройдет в формате open-air, гостей ждут, вход бесплатный», — рассказала о фестивале Because of The Beatles директор центра Александра Томашевич.

Также в июле в Романовском районе пройдет гастрономический фестиваль вареника и флеш-моб на озере Яровом, посвященный лежанию «звездочкой» на воде. На август запланировано много спортивных мероприятий, например, триатлон, «Звени-гора» в Змеиногорском районе и фестиваль «Алтай. Притяжение».

Ранее в июле сообщалось, что в Алтайском крае планируют оборудовать новые кемпинги для туристов, путешествующих на автомобилях. Объекты появятся вдоль Чуйского тракта и федеральной трассы А-322 до границы с Казахстаном.