Кардиолог посоветовал россиянам есть больше жиросодержащих продуктов

Кардиолог Сергей Иванов посоветовал есть больше лосося, авокадо и орехов

Кардиолог Сергей Иванов посоветовал россиянам есть больше продуктов с жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, жир в организме выполняет важную функцию — энергетическую. Кроме того, по его словам, полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в некоторых жирных продуктах, «способствуют повышению липопротеина высокой плотности».

Среди продуктов с высоким содержанием жира, которые следует включить в рацион для поддержания здоровья, Иванов выделил лосось, авокадо, орехи, а также оливковое, льняное и кедровое масло. «Кедровое масло вообще очень хорошо по отношению омега-3, омега-6, омега-9», — объяснил он.

При этом продукты с вредными животными жирами лучше исключить из меню, особенно людям с повышенным холестерином. «Вредны животные жиры: жирное мясо, колбасы, сосиски, сардельки. Как правило, туда субпродукты добавляют, там очень большое количество твердых жиров», — сообщил кардиолог.

Еще одним «запретным» продуктом, по словам Иванова, является майонез. «Майонез — очень плохой продукт, там очень много яичного порошка, и поэтому уровень холестерина повышается», — объяснил он.

До этого диетологи назвали пять тайно повышающих холестерин пищевых привычек. По мнению экспертов, этому способствуют курение, лишний вес и недостаток физических упражнений.