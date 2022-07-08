Ушедшая из России компания отказалась платить сотрудникам зарплаты

App2Top: ушедшая из России Game Insight отказалась выплачивать зарплаты сотрудникам

Литовская компания-разработчик игр Game Insight, основанная выходцами из России, после ухода с российского рынка отказывается выплачивать зарплаты, сообщили порталу App2Top пять сотрудников на условиях анонимности.

Сотрудники компании не получили зарплату за июнь. Руководитель российского подразделения Павел Седов объяснил это невозможностью перевода денег от заказчика — литовского юридического лица.

При этом остатки по зарплате за июнь выплачены будут, но только тем, кто подпишет бумаги о добровольном расторжении трудового договора. Кроме того, компания потребовала вернуть ранее предоставленную сотрудникам технику — компьютеры, мониторы, планшеты. На фирму работали люди из разных городов России. Они должны вернуть предоставленную им технику в головной офис в Москве и сделать это за свой счет.

В июне, согласно информации бывших сотрудников Game Insight, коллектив узнал о самоликвидации компании, а руководители российских офисов до последнего дня не знали о готовящемся закрытии. Источники сообщают, что у компании не было средств, чтобы выполнить обязательства, в том числе перед сотрудниками. Дело в том, что средства от продаж игр поступают западному юридическому лицу, которое впоследствии отправляет их российскому подразделению. В связи с санкциями на фоне происходящего на Украине получить деньги становится все сложнее.

Компания Game Insight разработала мобильные симуляторы «Paradise Island 2», «Аэропорт-Сити» и другие игры как «Загадочный Дом» и «Туземцы».