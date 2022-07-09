В Конгрессе США назвали главу офиса Зеленского «агентом Кремля»

Конгрессвумен США Спарц: глава офиса Зеленского Ермак может являться «агентом Кремля»

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак может являться «агентом Кремля». С таким предположением выступила конгрессвумен США от Республиканской партии Виктория Спарц. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Конгрессвумен отправила письмо президенту США Джо Байдену, в котором рассказала о подозрениях в адрес украинского политического деятеля. В своем обращении Спарц обратила внимание на тот факт, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, однако тот только развалил все дело. Кроме того, известно, что Татаров занимал высокую полицейскую должность при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, который преследовал протестующих Евромайдана.

В документе Спарц заключила, что Зеленскому следует быть осторожным в общении не только с Ермаком, но и со всем своим ближайшим окружением. Конгрессвумен добавила, что США заинтересованы в прозрачности процессов в Украине.

Сама Спарц является уроженкой Украины, которая первая из своих соотечественников попала в Конгресс США. Она родилась в селе Носовка Черниговской области, вышла замуж за американца и с 2000 года живет в США.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенков отреагировал на обращение Спарц к Байдену и заявил, что она «спекулирует на горе украинцев», а утверждения о связях Ермака с Россией она назвал «провокацией».

Ранее Спарц призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «играть в политику и театр». Конгрессвумен подчеркнула, что в стране «множество проблем» и перечислила меры, которые следует экстренно принять для «восстановления контроля над ситуацией».

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