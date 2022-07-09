Украина сообщила об аресте связанных с Россией активов на миллионы долларов

В полиции Украины заявили об аресте связанных с Россией активов на 200 миллионов долларов

Украинские власти заявили об аресте долей связанных с Россией нескольких предприятий. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, речь идет об активах на сумму 5,9 миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов). «Оперативники Управления стратегических расследований в Кировоградской области установили несколько предприятий, в которых от 25 до 98 процентов уставного капитала владеют граждане РФ», — говорится в публикации.

Названия компаний в полиции не уточнили, но отметили, что деятельность указанных предприятий связана с предоставлением в аренду недвижимости, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна. Согласно заявлению ведомства, доход выводился в «страну-агрессора». Дело расследуют по статье 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте активов украинских компаний на 61 миллион долларов из-за связи с российскими холдингами. По данным ведомства, ограничения распространили на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий. СБУ утверждает, что они принадлежат российским «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому», но не уточняет названия компаний.