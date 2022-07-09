Призыв Китая к развитию механизма обеспечения безопасности в Европе объяснили

Политолог Коньков: скоро появится новый миропорядок, в котором ключевая роль будет у КНР

Китай формулирует все более активную позицию в условиях разрушающегося западного миропорядка, о чем свидетельствует призыв КНР к развитию диалога для обеспечения безопасности в Европе. В скором времени появится новый, более справедливый порядок, в формировании которого ключевая роль будет отведена КНР, а не Западу, считает кандидат политических наук Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил призыв Китая.

Новый миропорядок

В пятницу, 8 июля, на встрече руководителей внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» (G20) в Индонезии министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что Китай призывает развивать диалог для создания сбалансированного и эффективного механизма обеспечения безопасности в Европе, сообщает ТАСС.

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«Развитие Китая совершенно не укладывалось в те правила, которые Запад навязывал всему миру. Скорее, наоборот, та модель, которую политический Запад на протяжении последних лет пытался формулировать, была как раз нацелена на то, чтобы сдерживать Китай, ограничивать его экономическую мощь», — считает Коньков.

В связи с такой западной политикой стал формироваться новый мировой порядок, ключевая роль в котором отведена Китаю, сказал политолог.

«Поэтому такого рода заявления Китая вполне предсказуемы. Более того, они ожидаемы. Очевидно, что это будет та структура, тот порядок, который будет формулироваться не одной какой-то державой, в том числе не самим Китаем, а коллегиально теми государствами, которые разделяют ценности и принципы, связанные с развитием справедливости, поддержанием взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений между всеми государствами мира, независимо от той роли, которая отведена государству», — заявил он.

Страны за и страны против

При этом говорить сейчас о новом союзе преждевременно, считает Коньков. Потому что прозвучало только заявление Китая, активных шагов по созданию сделано еще не было. Однако можно предположить, какие страны поддержат Китай в его желании изменить мировой порядок.

«Здесь могут идти в первую очередь государства Старой Европы, государства Южной Европы. Также имеет смысл говорить о G20, где Запад терпит заметное поражение в своих попытках изолировать Россию, и об объединении БРИКС», — перечислил политолог.

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Однако не все мировые лидеры станут поддерживать идею Китая, подчеркнул Коньков. «В первую очередь против будет весь политический Запад, начиная с США и Великобритании, а заканчивая Евросоюзом и отдельными странами. Безусловно, Европейский союз как институт будет противиться любым попыткам наведения порядка в Европе без его воли», — заключил он.

Также на встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 Ван И заявил, что Китай надеется на скорейшее прекращение огня и боевых действий на Украине и восстановление мира путем диалога и консультаций.