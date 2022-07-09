Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Роспотребнадзор рассказал о сроках нахождения коронавируса в организме

Пшеничная рассказала, что коронавирус может находиться в организме несколько месяцев

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о сроках нахождения коронавируса в организме в беседе с РИА Новости.

По словам Пшеничной, у некоторых пациентов инфекция может находиться в организме в течение нескольких месяцев. «Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый период заболевания давно закончился», — пояснила она. Человек на протяжении этого периода не заразен, однако симптомы инфекции есть, и мешают ему нормально жить.

Наиболее часто болезнь проявляется в виде когнитивных нарушений. Так, человеку становится трудно концентрировать внимание и быстро принимать решения. При этом у него повышается рассеянность и забывчивость, появляется заторможенность и сонливость. У пожилых людей это может усугубляться и провоцировать развитие дегенеративных процессов в нервной системе.

Ранее Наталья Пшеничная спрогнозировала сроки начала новой волны COVID-19. По ее словам, коронавирус все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск решил не покупать Twitter
Объявлена дата похорон Абэ
Роспотребнадзор рассказал о сроках нахождения коронавируса в организме
Spiegel сообщил о потребовавшем от Зеленского объяснений президенте Германии
Капризова не пустили в США
Россияне вспомнили о сушке белья на улице в годы СССР
Трамп заявил об упадке США
Сторонники Джонсона собрались помешать экс-главе Минфина стать премьером
Байден не смог найти выход из ЦРУ
Русские хакеры взломали энергетическую госкомпанию Литвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.