Мусульмане России помолились за спасение от «коричневой чумы»

Мусульмане России попросили в молитвах уберечь человечество от «коричневой чумы»

Мусульмане России обратились к Всевышнему — в молитвах по случаю Курбан-байрама они попросят уберечь и спасти человечество от «коричневой чумы». Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнутдин, его цитирует РИА Новости.

«Наши мольбы обращены ко Всевышнему с просьбами даровать всему человечеству мир, благополучие, уберечь нас всех от трагедий, бед, напастей, от "коричневой чумы"», — сказал Гайнутдин перед началом проповеди в Соборной мечети столицы.

Муфтий сообщил, что об этом же молятся мусульмане, которые совершают паломничество в Саудовской Аравии. Он пожелал мусульманам, а также их семьям здоровья и благополучия. По его словам, верующие в день Курбан-байрама будут, в частности, молиться о здоровье и благополучии президента России Владимира Путина, а также обо всем наилучшем для всех жителей страны.

Ранее глава государства поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Он отметил, что праздник несет в себе глубокий нравственный и духовный смысл, а также служит объединению людей, сохранению любви, добра и милосердия.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения у мусульман, который отмечается 10 числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. В 2022 году это торжество пришлось на 9 июля.

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