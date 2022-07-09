Нацбанк Польши допустил вероятность технической рецессии

Глава Нацбанка Польши Глапиньский допустил, что в стране возможна техническая рецессия

Глава Национального банка Польши Адам Глапиньский допустил вероятность технической рецессии в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«В Польше я рецессии не ожидаю, возможна техническая рецессия, на протяжении двух кварталов ВВП может иметь отрицательный рост, но это еще не рецессия», — сказал Глапиньский. По его прогнозу, инфляция в стране достигнет пика летом, а после постепенно начнет снижаться.