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Самолет с парашютистами совершил аварийную посадку в Подмосковье

ТАСС: самолет Л-410 с 17 парашютистами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Двухмоторный самолет Л-410 с 17 парашютистами на борту совершил аварийную посадку в Серпуховском районе Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах.

«Из-за неисправности правого двигателя самолет совершил аварийную посадку в поле близи аэродрома Большое Грызлово. На борту были два члена экипажа и 17 парашютистов», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, у самолета отказал двигатель сразу после взлета, после чего пилоты решили совершить экстренную посадку в поле. Никто из пассажиров и экипажа самолета не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили частный вертолет Robinson R-44, который совершил жесткую посадку в Хакасии. Сначала воздушное судно пропало со связи, а потом подало сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе. Как позднее стало известно, пилот воздушного судна выжил. «Пилот цел, жив, здоров. Просто сел неудачно», — пояснили в экстренных службах.

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Марина Совина
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