В Минобороны заявили, что российские войска нанесли удар по 22 пунктам управления ВСУ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по 22 пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 9 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что среди пораженных российскими войсками целей были пункты управления 16-й механизированной бригады ВСУ в районе Покровского в Донецкой народной республике (ДНР) и бригады территориальной обороны возле Нововоронцовки в Днепропетровской области. Кроме того, удар был нанесен по огневым позициям украинской артиллерии в 72 районах, а также по 117 районам с живой силой и военной техникой противника, в том числе по двум пунктам дислокации иностранных наемников рядом с Харьковом.

Конашенков добавил, что были уничтожены пять складов с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской и Николаевской областях и в ДНР, а также хранилище с топливом для военной техники в Кировоградской области.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области. По словам Конашенкова, также был атакован центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова.