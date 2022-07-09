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В Подмосковье совершил жесткую посадку частный вертолет

«112»: частный вертолет совершил жесткую посадку в Люберецком районе Подмосковья
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Московской области совершил жесткую посадку частный вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Люберецком районе Подмосковья.

По данным канала, на борту воздушного судна находились два человека, пилот и пассажир — предварительно, никто из них не погиб. Вертолет, по словам очевидцев, зацепился за линии электропередач.

Ранее в Мирнинском районе Якутии потерпел крушение частный вертолет. Пострадали два человека, воздушное судно упало на территории совхоза «Новый». Причины падения устанавливаются.

Ударная волна
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Анастасия Шейкина
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