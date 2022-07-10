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Финский историк предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией

Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией

Фото: Jussi Nukari / Global Look Press

Западным государствам следует рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, заявил финский историк Юсси Ялонен, пишет Verkkouutiset.

По его словам, на данный момент Запад придерживается стратегии снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства. По мнению эксперта, такая позиция потерпела неудачу. Он уверен, что Украина не сможет «победить» Россию. Ялонен добавил, что российская армия продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи.

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«Рано или поздно страны Евросоюза или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — подчеркнул он. Ялонен предложил Западу рассмотреть вариант вступления в военный конфликт с Россией. При этом историк опасается, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация государства.

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Марина Совина
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