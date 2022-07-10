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На Украине заявили о бесполезности «Железного купола» против российских ракет

Министр обороны Украины Резников заявил о бесполезности «Железного купола» против ракет РФ
Алексей Резников

Алексей Резников . Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о бесполезности системы противоракетной обороны «Железный купол» против российских крылатых и баллистических ракет, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов», — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, он общался с производителями этих систем. Он подчеркнул, что этот тип ПВО способен защитить только от «медленных ракет на низких высотах с легким поражением», которые были сделаны, «по существу, в гаражах».

Ранее в США объяснили нежелание Израиля поставить на Украину систему противоракетной обороны «Железный купол». The National Interest пишет, что от поставок «Железного купола» могли отказаться из-за сложностей с логистикой. Также на это решение могло повлиять российское присутствие в Сирии.

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Марина Совина
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